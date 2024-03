Im Gegensatz zu vielen deutschen, betulichen TV-Berichten über Russland kann diese Produktion des rbb für ARTE damit punkten, den Russen, die im Land geblieben sind, näher zu kommen. Beeindruckend: der Kampf der Mütter und Ehefrauen, um ihre Söhne und Männer, die an die Front mussten und trotz anderslautender Versprechen auch in die ersten Linien geschickt werden.



Wie schnell russische Propagandisten gleich "Sodom und Gomorra" heraufbeschwören, wird deutlich, wenn eine wilde Silvesterparty in einem Moskauer Nobelclub schnell als "antirussisch" diffamiert wird. So nackt waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Always Naked"-Party auch nicht. Nun sind eine Star-Influencerin und viele ihrer Follower im offiziellen Russland in Ungnade gefallen. Der bekannte queere DJ Raummeister, der einst in dem Club auflegte, ist längst nach Berlin geflohen.