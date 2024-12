Was für ein Film über die Liebe! "All of Us Strangers" ist ein Film voller Einsamkeit, voller Trauma auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, basiert lose auf dem Roman "Sommer mit Fremden" des japanischen Autors Taichi Yamada, veröffentlicht 1987. Regisseur Andrew Haigh hat die Geschichte in die Gegenwart geholt, persönlich modifiziert und angepasst. Es geht um die Liebe zweier Nachbarn, aber auch die Liebe eines Sohnes zu seinen verstorbenen Eltern.

"All of Us Strangers" ist eine Geistergeschichte, aber keine im Horror-Stil, sondern eben im Sinne der Trauma-Aufarbeitung. Und ein ganz zärtlicher Liebesfilm auf unterschiedlichen Ebenen. Das Zusammenspiel zwischen Adam Scott und Paul Mescal, zu sehen, wie die beiden es innerhalb kürzester Zeit schaffen, nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Nähe aufzubauen, das geht unter die Haut. "All of Us Strangers" ist eine intensive Filmerfahrung voller Emotionen, ein melancholischer, flirrender Bilderrausch, der einen beim Anschauen in eine warme Decke hüllt.