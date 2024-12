Bildrechte: ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier

Streaming-Empfehlungen Silvester zuhause: Tipps für Filme, Serien und Musik

Hauptinhalt

29. Dezember 2024, 04:00 Uhr

Sie suchen Ideen, wie Sie Silvester last minute noch stilvoll verbringen können? Wir haben Tipps. Denn in der ARD Mediathek gibt es passende Serien, Filmklassiker und Musik zum Feiern. Wie wäre es zum Beispiel mit dem beliebten TV-Klassiker "Ein Herz und eine Seele" um Familienoberhaupt "Ekel Alfred", dem legendären Sketch "Dinner for One" oder festlicher Musik von Beethoven? Und bei YouTube finden Sie DJ-Sets für Partystimmung. Unsere Empfehlungen, wie Sie am 31. Dezember stilvoll in das neue Jahr feiern können.