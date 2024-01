1999 galt als eines der besten Jahre in der Geschichte des amerikanischen Films, denn allein in diesem Jahr erschienen Filme wie "Magnolia", "Fight Club" und "Being John Malkovich". In den Neunzigern, an deren Anfang Hannibal Lecter aus "Das Schweigen der Lämmer" und "Thelma und Louise" schockierten, geschah generell viel in Hollywood. Die Digitalisierung schritt voran und mit ihr auch die Effekte: Blockbuster wie "Terminator 2", "Jurassic Park", und "Titanic" entstanden, andererseits rannten die Menschen in Romcoms mit Meg Ryan, Sandra Bullock und Julia Roberts.



In der Doku-Serie "The Movies – Die Geschichte Hollywoods", die unter anderem von Tom Hanks produziert wurde, kommen die großen Filmstars Amerikas zu Wort – egal ob Steven Spielberg über "Schindlers Liste" oder Martin Scorsese über "Casino". Es ist ein wilder Ritt durch die Filmgeschichte, bei der man sofort Lust bekommt, all die Filme des Jahrzehnts wieder zu schauen – von "The Matrix" bis "Pulp Fiction".