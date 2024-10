Natürlich ist der November auch der perfekte Monat für gemütliche Abende auf dem heimischen Sofa. Für einen Serienmarathon an regnerischen Tagen gibt es in der ARD Mediathek zahlreiche Angebote, beispielsweise die preisgekrönte Mini-Serie "Die Zweiflers" über das Leben einer jüdischen Familie in Deutschland. Sie wurde mehrfach mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und hat auch in Cannes abgeräumt. Wie selbstverständlich wird in den sechs Folgen Jiddisch gesprochen: sei es von den Großeltern, die Auschwitz überlebten, bis hin zu den hippen Enkeln. Geboten wird viel Witz und Humor, aber auch Tragik bekommt vor dem Hintergrund des Holocaust ihren Platz – angesichts des Jahrestags der Reichspogromnacht am 9. November traurig aktuell.