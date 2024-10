Bob Dylan ist eine Legende. Songs wie "The Times They are A-Changin’", "Mr. Tambourine Man" und natürlich "Blowin’ in the Wind" machten den Singer-Songwriter weltberühmt. Seit Jahrzehnten tourt der inzwischen 83-jährige Musiker und Literaturnobelpreisträger durch die Konzerthäuser der Welt. Seine aktuelle Tour "The Rough and Rowdy Ways" bringt ihn auch nach Erfurt. Am 8. Oktober spielt er in der Messehalle. Wichtig zu wissen: Dylans Konzerte sind "handyfrei". Die Besucher*innen müssen ihre Mobiltelefone beim Betreten der Halle in verschließbaren Taschen verstauen oder gar nicht erst mitbringen. Nur in Notfällen darf das Handy in speziellen Bereichen genutzt werden.