Der Band "Das Altenburger Land" will nicht das Reiseziel im Osten Thüringens zeigen, nicht einfach nur an der Oberfläche kratzen. Das Buch möchte einen Blick in die Seele der Region werfen. Der Bildband blickt auf die Felder und Plantagen ebenso wie in die Städte. Es gibt wunderbare Stadtansichten und Blicke in die Altstädte. Es zeigt in die Spielkarten-Produktion und das ehrwürdige Theater in Altenburg. Die Fotodokumentation will eine Region voller Leben und Zukunft sichtbar machen.

Bildrechte: Verlagsgruppe Kamprad