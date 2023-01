Claudius Nießen kam 2002 zum Studium an das Deutsche Literaturinstitut Leipzig, um sein Diplom in der Disziplin Literarisches Schreiben zu machen. Er erinnert sich noch gut an die Einführungsveranstaltung im charakteristischen Foyer der Villa in der Wächterstraße 34. Alle Erstsemester seien sehr gespannt gewesen und hätten beinahe ehrfürchtig Auftritt und Ansprache des Professors Josef Haslinger erwartet. "Das erste was er gesagt hat, war: 'Dieses Diplom, was Sie hier bekommen, Diplomschriftsteller, dieses Diplom können Sie sich übers Klo hängen.'"