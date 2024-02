Bildrechte: picture alliance/dpa/Goebel

Vor 125 Jahren in Dresden geboren Erich Kästner: Vier Titel, die man gelesen haben sollte

23. Februar 2024, 04:00 Uhr

Erich Kästner gehört noch immer zu den beliebtesten deutschen Schriftstellern. Vor allem seine Kinderbücher werden nach wie vor gelesen. Dabei war Erich Kästner ein vielseitiger und auch widersprüchlicher Autor: Am 23. Februar 1899 in Dresden geboren, machte er sich zunächst als gesellschaftskritischer Journalist in Leipzig einen Namen, bevor er Kinderbücher und Romane verfasste. In den Jahren des Nationalsozialismus schrieb er unter Pseudonym Drehbücher und heimlich Tagebuch.