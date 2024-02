8. Als ich ein kleiner Junge war

In seinem autobiografischen Kinderbuch erzählt Erich Kästner von seiner Kindheit in Dresden, wo er 1899 geboren wurde. Er hat seine gesamte Kinder- und Jugendzeit in Dresden verbacht. Er beschreibt seine Heimatstadt, das Alltagsleben der Familie, auch das Aufwachsen seiner Großeltern und Eltern und sein enges Verhältnis zur Mutter. Das 1957 erschienene Buch richtet sich an Kinder, die an mehreren Stellen auch explizit mit "liebe Kinder" angesprochen werden. Die Schilderungen enden mit Beginn des Ersten Weltkrieges, den Kästner später als das Ende seiner Kindheit bezeichnet hat. Bei der Lektüre von "Als ich ein kleiner Junge war" wird deutlich, dass auch andere Kinderbücher Kästners autobiografische Elemente haben.

Zitat aus "Als ich ein kleiner Junge war" "Dresden war eine wunderbare Stadt, voller Kunst und Geschichte und trotzdem kein von sechshundertfünfzigtausend Dresdnern zufällig bewohntes Museum. Die Vergangenheit und die Gegenwart lebten miteinander im Einklang. Eigentlich müßte es heißen: im Zweiklang. Und mit der Landschaft zusammen, mit der Elbe, den Brücken, den Hügelhängen, den Wäldern und mit den Gebirgen am Horizont, ergab sich sogar ein Dreiklang. Geschichte, Kunst und Natur schwebten über Stadt und Tal, vorn Meißner Dom bis zum Großsedlitzer Schloßpark, wie ein von seiner eignen Harmonie bezauberter Akkord."

9. Das doppelte Lottchen

Bereits 1942 wollte Erich Kästner die Geschichte von zwei Zwillingen, die heimlich ihre Rollen tauschen, als Film umsetzen. Schließlich erschien "Das doppelte Lottchen" 1949 als Buch. Erzählt wird von zwei neunjährigen Mädchen, Lotte und Luise, die getrennt bei Mutter und Vater aufwachsen, sich zufällig in einem Ferienheim kennenlernen und feststellen, dass sie Zwillinge sind. Sie vertauschen ihre Rollen, was natürlich allerlei Verwirrungen in Gang setzt. Das Buch war für seine Zeit sehr modern und nicht unumstritten: So führte das Thema Scheidung in einem Kinderbuch zu Diskussionen und auch die Figur der Mutter, eine berufstätige und alleinerziehende Frau, war ungewöhnlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Kinderbüchern von Kästner sind hier Mädchen die Heldinnen.

10. Die Konferenz der Tiere

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb Erich Kästner ein Kinderbuch über den Zustand der Welt: Weil die Menschen es nicht schaffen, Kriege, Hungersnöte und die Zerstörung der Umwelt zu beenden, greifen die Tiere ein. Vertreter aller Tierarten der Erde treffen sich zu einer internationalen Konferenz, um die Zukunft der Erde und besonders die Kinder zu retten. Kästner setzt sich in der "Konferenz der Tiere" kindgerecht mit der jüngeren Geschichte auseinander. Seine Kritik an Militarismus, Bürokratie und Unmenschlichkeit wird – bei allem Humor – deutlich. Das kam nicht bei allen gut an – als Erich Kästner die Geschichte Walt Disney für einen Film anbot, lehnte er ab – sie war ihm zu politisch.