Das Eichhörnchen hat offenbar eine Lebenskrise, denn es meint: Ich will kein Eichhörnchen mehr sein, nie mehr! Wäre es gefragt worden, hätte es sich ausgesucht, ein Biber zu sein, denn das sind richtige Arbeitstiere. Die bauen gemeinsam an einer besseren Welt. Naja, aber die haben auch immer nasse Füße. Dann vielleicht doch lieber ein Hirsch sein? Oder ein Igel oder ein Frosch oder eine Giraffe oder oder oder ...

In dem humorvollen Bilderbuch begleiten die kleinen Betrachterinnen und Betrachter das entschlossene Eichhörnchen, wie es verschiedene Identitäten ausprobiert, nicht zufrieden ist und dabei aber auch immer einen Teil davon behält. Da bleibt zum Beispiel der Biberschwanz, das Geweih oder die Stacheln. Das alles wird in witzigen, farbenfrohen Illustrationen gezeigt, die die Absurdität der Situationen kindgerecht verständlich und sehr unterhaltsam spiegeln. Am Ende will das kleine Nager-Monsterchen doch am liebsten wieder ein Eichhörnchen sein. Ob das so klappt? Hier wartet noch eine kleine Überraschung auf alle.