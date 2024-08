Der aus Sachsen stammende Johann Ernst Elias Bessler (1681–1745), der sich Orffyreus nannte, war für seine als Besslerräder bezeichneten Perpetuum mobile bekannt, die, wie man weiß, nur mehr oder weniger gut funktionieren. "Das neu erfundene orffyreische Schiff" (1738) war in einen Sammelband eingebunden, der noch weitere Titel zu Erfindungen der damaligen Zeit enthielt, beispielsweise aus gedrucktem Papier neues Papier herzustellen oder aus allen Eisen Stahl zu machen. Insgesamt waren es elf Erfindungen, die man nur noch auf einem Mikrofiche ansehen kann.

Die Buchreihe "Schifffahrten" (Frankfurt a. M., 1602-1629) mit Reiseberichten von 26 Schifffahrten in verschiedenste Länder wurde von dem holländischen Verleger Levinus Hulsius (1546–1606) publiziert. Unter den Berichten befinden sich die Entdeckungsreisen von Hudson in die Arktis und nach Nordamerika, Harmors Geschichte von Pocahontas oder die Beschreibung von Neuengland durch John Smith. Die einzelnen Schifffahrten sind größtenteils mit Kupfertafeln und Kupferkarten versehen, deren Ausmalungen von Hand erfolgten.

Das Buch "Das Schach- oder König-Spiel" von Gustavo Seleno in vier unterschiedene Bücher abgefasset von August von Braunschweig-Lüneburg (Leipzig 1616) könnte man als erstes deutsches Fachbuch über das Schachspiel bezeichnen, denn August von Braunschweig-Lüneburg versucht darin, Schach als wissenschaftliche Disziplin zu verorten. Er stellt Regeln und Figuren vor und zeigt etliche Eröffnungsvarianten. Das Buch ist wegen seiner aufwendigen Gestaltung sehr wertvoll. So stammt der Kupferstich des Titelblattes von dem Augsburger Kupferstecher Lucas Kilian (1579–1637).

Für die Orangerie am Schloss Belvedere in Weimar war das Buch von besonderer Bedeutung: Hunderte Bitterorangenbäume zählten in den besten Zeiten zum Bestand der Orangerie.