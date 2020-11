Von den Künstlermuseen, die man in Mitteldeutschland besuchen kann, ist das Max-Klinger-Haus in Großjena sicherlich das idyllischste Ziel. Das Weinberghaus samt dazugehörigem Weinberg steht inmitten der sanft hügeligen Landschaft des Burgenlandkreises, wo Saale und Unstrut zusammenfließen. Es hat sich bis heute bewahrt, was wohl auch der berühmte Leipziger Maler, Grafiker und Bildhauer Max Klinger (1857-1920) hier suchte und fand: Ein Refugium, an dem außer ländlicher Ruhe auch eine bezaubernde Atmosphäre zum Nachdenken herrscht, dazu goldwarmes Licht, das sich hier vor allem in den Sommermonaten über den Weinberghängen ausbreitet. Man darf da durchaus mal an Italien denken.