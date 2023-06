Tag der Architektur am 24./25. Juni Architektur in Thüringen: Diese zehn Bauwerke sind einen Ausflug wert

Von der Krämerbrücke in Erfurt über das Bauhaus-Musterhaus "Haus am Horn" in Weimar, das KuK in Gera bis zum Eiermannbau in Apolda: die architektonische Vielfalt in Thüringen ist groß. Am bundesweiten Tag der Architektur am 24./25. Juni 2023 wird sie besonders gefeiert. In diesem Jahr lautet das Motto "Architektur verwandelt" und stellt Nachhaltigkeit in den Fokus. Wir haben einzigartige Bauwerke in Thüringen zusammengestellt, die unabhängig vom Tag der Architektur besucht werden können und zeitlos faszinieren.