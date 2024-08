Tiavo war einst – also bei der Gründung 2015 – nur ein Rap-Soloprojekt aus Saarbrücken, inzwischen sind Tiavo nicht nur viele, sondern noch viel mehr: Ein Kollektiv verwirrter Geister. Ein Haufen kreativer Köpfe. Eine Truppe, die man in der verrauchten Kneipe um die Ecke trifft. Auch ist es nicht mehr nur Rap, was diese Leute machen, sondern es sind Songs, die Falco und Rio Reiser irgendwie gut gefunden hätten, allein wegen der der lyrischen Theken-Weisheiten: Deutschsprachige Gassenhauer zwischen Indie-Gitarren und Synthie-Beats. Oder wie Tiavos Keyboarder und Songwriter Xaver Held es gerne beschreibt: "Lieder vom echten Leben – so schön, dreckig, überwältigend, erdrückend und einzigartig es ist."