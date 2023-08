Zum 60. Geburtstag Fünf Filme, die man von Andreas Dresen gesehen haben sollte

Hauptinhalt

Andreas Dresen kam am 16. August 1963 in Gera als Sohn eines Theaterregisseurs und einer Schauspielerin auf die Welt und begann früh seine Karriere am Theater. Er studierte Regie an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg und inszenierte seitdem mehr als 30 Spiel- und Dokumentarfilme. Filme wie "Halbe Treppe" (2002) oder "Gundermann" (2018) wurden vielfach ausgezeichnet. Zum 60. Geburtstag des Regisseurs stellen wir fünf Filme vor, die Sie gesehen haben sollten.