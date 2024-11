Als sich die Band Coogans Bluff vor gut 20 Jahren in Rostock gründete, spielte sie noch typischen Stonerrock. Inzwischen ist ihr Genre schwerer zu fassen: progressiver Retro-Kraut-Hardrock mit Psychedelica trifft es wohl am nächsten. Ihr aktuelles siebtes Album heißt "Balada" und der Name ist Programm, schließlich ist er ein Ausdruck aus dem Portugiesisch-Brasilianischen für Feier, Party oder auch Tanzen. Die Freude an der Musik und am Spielen zieht sich auch durch ihre Live-Show, die gerne mal über zwei Stunden dauert und bei der Schlagzeuger Charlie Paschen vorne in der Bühnenmitte spielt.