Breakdance ist seit diesem Jahr Teil der Olympischen Spiele. In Paris stehen am Ende dieser Woche die Wettkämpfe in der neuen Disziplin auf dem Plan. Auch im sächsischen Meißen treffen sich am Wochenende B-Girls und B-Boys aus aller Welt zum Wettkampf: beim Festival "Down to the Beat". Breakdance ist nicht etwa neu in dieser Region.



Der Veranstalter des Festivals ist Breakdance-Altmeister Heiko Hahnewald. Als "Hahny" ist er seit 40 Jahren im Breakdance aktiv. Eine Ausstellung im Rathaussaal in Meißen zeigt nun die Anfänge seiner Laufbahn, die 1984 in Meißen begann. Ähnlich wie in Dessau, Berlin oder Leipzig fand der Breakdance hier relativ schnell seinen Weg von der Straße in die Vereinssporthallen und auf die Bühnen der Kulturhäuser in der DDR.

Bildrechte: Heiko "Hahny" Hahnewald