Bildrechte: Julien Benhamou

Zwischen üppigen Rosenbeeten liegt in Sangerhausen das Europa-Rosarium, wo der MDR-Musiksommer am 2. August in seine 33. Ausgabe startet. Dirigentin Lucie Leguay gibt in der Rosenarena ihr Debüt beim MDR-Sinfonieorchester und bringt dafür Musik aus ihrer französischen Heimat mit. Stargast ist die Saxophonistin Valentine Michaud. Den Schlusspunkt des Festivals setzt das MDR-Sinfonieorchester am 31. August unter Leitung seines Chefdirigenten Dennis Russell Davies im Congress Centrum Suhl, wo Bruckners 8. Sinfonie erklingt.