Bildrechte: Rüdiger Schesag

Live-Musik Leipzig und Halle: Sechs sehenswerte Konzerte im Mai 2024

Hauptinhalt

22. Mai 2024, 11:05 Uhr

Hier sind unsere handverlesenen Tipps für Konzerte in Leipzig und Halle im Mai 2024: "Gute Nachrichten" gibt es von Liedermacherin Sarah Lesch im Leipziger Anker, Soulmusikerin Joy Denalane verzaubert mit ihrem Gesang beim Festival "Women in Jazz" in Halle und Hania Rani entführt im Täubchenthal mit ihren Piano-Klängen in sphärische Welten. Noch mehr Empfehlungen in der Übersicht, die immer zu Beginn eines Monats aktualisiert wird, damit Ihnen kein Konzert-Highlight entgeht.