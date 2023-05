Den an Mythen und Geschichten reichen Volksliedern begegnete sie auf alten CDs in Lwiw oder bei Recherchen in ukrainischen Archiven. "Wenn ein Lied gesungen wird über einen Vogel oder über den Wald und du hörst im Hintergrund diesen Vogel, dann kann es sein, dass diese Aufnahme mich so erschüttert, dass ich sie mitnehme in mein Repertoire. Oder es gibt ein Ornament, ein Thema, das ich vorher noch nicht gehört habe, das mich dazu bringt, mich mit dem Text, der Region und der Art und Weise wie es gesungen wird intensiv auseinanderzusetzen", sagt Melanka Piroschik.