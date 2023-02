Betterov mixt Indie-Pop mit Postpunk und tollen Texten. Im Oktober veröffentlichte er sein Debütalbum "Olympia", mit dem der gebürtige Thüringer nun durch Deutschland tourt. Doch der 28-Jährige ist schon lange kein Unbekannter mehr und stand bereits als Support für die Kaiser Chiefs auf der Bühne und auch Singer-Songwriter Olli Schulz lobt ihn bereits in den höchsten Tönen. In der Factory in Magdeburg kann man sich am 1. Februar selbst überzeugen.