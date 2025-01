Auch den bereits Mitte der 80er-Jahre in Berlin gegründeten Depressive Age gelang es erst nach dem Mauerfall, sich zu etablieren. Fans schätzen die Gruppe vor allem für ihre Experimentierfreudigkeit: Ihr Thrash Metal wurde zunehmend durch Einflüsse aus anderen Genres und viel Melodie aufgewertet, das 1996 veröffentlichte Album "Electric Scum" war ein eklektisch-futuristisches Meisterwerk. Doch das Interesse an Depressive Age ließ graduell nach und die Lebenszeichen wurden ab Ende der 90er-Jahre seltener. Seit 2023 aber ist die Band wieder auf Tour – und, wer weiß, vielleicht ja auch mal wieder im Studio zu Besuch.

Dank Bands wie Corvus Corax gehört Mittelaltermusik fest zum "Iron East". Die Anfang der 90er-Jahre in Potsdam gegründeten Subway To Sally um Multi-Instrumentalist und Sänger Eric-Uwe "Eric Fish" Hecht werden oft im selben Atemzug genannt – doch ist das nicht ganz richtig. Die aktuell siebenköpfige Gruppe folgt nicht den Konventionen des Genres und bringt stattdessen seit über 30 Jahren Metal mit verschiedenen Formen der Volksmusik auf einen Nenner. Das hat sie international berühmt gemacht: Ein Besuch ihres Festivals "Eisheilige Nächte" am 30. Dezember in Potsdam gehört zu den Metal-Pflichtterminen eines jeden Jahres.

Als sich die Band Die Apokalyptischen Reiter im Jahr 1995 in Weimar gründete, war Death Metal bereits im Mainstream angekommen: Ein Jahr zuvor waren Cannibal Corpse in der Blockbuster-Komödie "Ace Ventura" mit Jim Carrey in der Hauptrolle zu sehen. Gitarrist Daniel "Eumel" Täumel und Drummer "Skeletton" beließen es aber nicht dabei, etablierte Genrekonventionen herunterzubeten. Sie reicherten ihre Musik mit viel Humor, Synthesizer-Klängen und folkloristischen Elementen an. Bis heute begeistert das international die "Reitermaniacs" genannten Fans der weiterhin im Studio und auf der Bühne höchst aktiven Gruppe.

In Ostdeutschland hat nicht nur Metal, sondern auch der aus dem Punk hervorgegangene Hardcore eine lange Tradition. In der Musik von Heaven Shall Burn gehen Hart und Hart seit Mitte der 90er-Jahre Hand in Hand. Die Wucht von Death Metal trifft auf melodiöse Elemente und Hardcore-Riffs. Darüber hinaus sind Heaven Shall Burn auch für ihre politischen Positionierungen bekannt: Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und der Einsatz gegen Rassismus gehören auf und hinter der Bühne zu den Themen der Band aus Saalfeld/Saale. Zuletzt kollaborierten sie mit der Punk-Band Donuts für den Song "Keinen Schritt zurück".

"Ene mene Mopel, wer frisst Popel?" sind nun wirklich keine Worte, die jemand am Anfang eines brutalen Death-Metal-Stücks erwarten würde – und doch fängt die Debüt-EP "Falsche Wahrheit" von Torturized genau mit ihnen an. Die im Jahr 2001 in Magdeburg gegründete Band mag einem Augenzwinkern nicht abgeneigt sein, die Musik des Quintetts aber klingt über weite Strecken bitterernst. Im Laufe der Jahre haben Torturized ihren von Grindcore, Doom und Prog inspirierten Death-Metal-Sound immer weiter verfeinert, musikalische Komplexität und unnachgiebige Härte immer enger geführt. Das Ergebnis ist Musik auf Weltklasse-Niveau – kein Witz!

"Tendenz Hard bis Heavy" hieß eine legendäre DDR-Radiosendung. Mit diesen Worten lassen sich auch Wucan aus Dresden beschreiben. Die Gruppe macht seit Anfang der 2010er-Jahre mit einem Sound auf sich aufmerksam, der zugleich retro und innovativ ist. Das Fundament ist Hard Rock, doch es wird wild gemischt – ein bisschen Metal, sehr viel Psychedelik, gelegentlich ein wenig Funk und viel Humor prägen ihren Sound. In bester Jethro-Tull-Tradition lässt Sängerin Francis Tobolsky sogar eine Querflöte zum Einsatz kommen. "Heavy Flute Rock" nennen Wucan das, Metalheads kommen aber ebenso auf ihre Kosten.