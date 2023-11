In der Zille-Stadt Radeburg lädt der Chor des Kultur- und Heimatvereins zum traditionellen Weihnachtssingen ein. Die Veranstaltung findet am 12. Dezember um 19 Uhr in der Grundschule am Meißner Berg und am 14. Dezember um 19 Uhr im Kulturbahnhof statt. Der Eintritt ist frei, jedoch freut sich der Chor unter der Leitung von Rita Richer über Spenden.