Der Schauspieler, Moderator, Autor, Sänger und Synchronsprecher Ilja Richter wurde am 24. November 1952 in Berlin-Karlshorst geboren. Er begann seine Bühnenlaufbahn bereits mit neun Jahren. Einem breiten Publikum wurde er in den 1970er-Jahren vor allem durch 143 ZDF-DISCO-Shows und 13 Wörthersee-Kinofilme bekannt.



Ab seinem dreißigsten Lebensjahr wandte er sich vorwiegend dem Theater zu. Wie vielseitig talentiert er ist, zeigt sich in seiner breit gefächerten Tätigkeit als Sprecher für Radio, Synchron und Hörbücher, als Autor, Regisseur, in Fernsehfilmen, Serien und gelegentlich auch in Filmrollen.



Seit einiger Zeit ist Richter vor allem in seinen Solo-Bühnenprogrammen zu erleben: Sei es als eigenwilliger Sänger und Interpret mit dem Chanson-Programm "Durch Kreislers Brille", seinem ersten Liederabend "Meine Lieblingslieder" oder mit der literarischen Revue "Vergesst Winnetou".



Für MDR Kultur wirkte er in zahlreichen Hörspielen und Lesungen mit, unter anderem "Kabale und Liebe" (2005), "Goethe als Intendant" (2014), "Der Mentor" von Daniel Kehlmann (2014) oder "Geschichten vom alten Dessauer" von Karl May (2017). 2021 war Ilja Richter in der beliebten MDR-Serie "In aller Freundschaft" in der Folge "Das Wunder von Leipzig" zu sehen. Anlässlich seines 70. Geburtstags erschien sein autobiografisches Buch "Nehmen Sie's persönlich: Porträts von Menschen, die mich prägten".