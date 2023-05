Bildergalerie WGT 2023 in Leipzig: So war das Viktorianische Picknick

Das Wave-Gotik-Treffen 2023 in Leipzig ist in vollem Gange. Erster und für viele wichtigster Termin ist das Viktorianische Picknick im Clara-Park, das in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein nicht nur viele WGT-Fans angezogen hat, sondern auch zahlreiche Schaulustige. Das Picknick ist der Ort, seine aufwendig gestalteten Outfits zu präsentieren, aber auch um Freunde wiederzutreffen. Hier Erinnerungsfotos vom sehr gut besuchten Picknick beim WGT 2023: