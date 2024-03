Der als Terence Hill bekannte Schauspieler wurde 1939 in Venedig als Mario Matteo Girotti geboren. Seine frühe Kindheit verbrachte er jedoch in Lommatzsch bei Dresden, bis er 1947 nach Amelia, dem Heimatort seines Vaters, zog. Dort lebte er bis zur Wiedervereinigung und kehrte 1995 für einen Besuch nach Lommatzsch zurück. Seit 2017 besitzt Hill in seinem Heimatort Amelia die Gelateria Girotti, womit er in die Fußstapfen seines Großvaters tritt.