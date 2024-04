Über mich Ich bin Juliane Streich und arbeite als Kulturjournalistin für verschiedene Medien, unter anderem in der Onlineredaktion von MDR KULTUR und ttt. Der Guardian nannte mich mal "one of Europe's leading critics", außerdem gewann ich einen Pokal als "lustigste Reporterin Leipzigs". Zudem bin ich Herausgeberin der "these girls"-Buchreihe über feministische Musikgeschichte. In meiner Freizeit schaue ich am liebsten fern.