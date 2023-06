In Chemnitz läuft das internationale Festival "Tanz | Moderne | Tanz", das vom 14. bis 25. Juni dem zeitgenössischen Tanz eine urbane Bühne bietet. 50 Veranstaltungen an unterschiedlichsten Orten der Stadt gibt es – auf Plätzen, Straßen, dem Bahnhof, in Kirchen oder in Einkaufszentren – bevor das Festival am 25. Juni mit einem tanzenden Picknick auf dem Schillerplatz seinen Abschluss findet.