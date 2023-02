Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025 sollen in diesem Jahr vor allem die Chemnitzerinnen und Chemnitzer mit einbezogen werden. Der Leiter der Kulturhauptstadt GmbH, Stefan Schmidtke, sagte MDR KULTUR, Kulturhauptstadt komme am besten bei den Menschen an, wenn sie eingebunden seien und etwas damit zu tun hätten. "Im Jahr 2023 werden wir unsere Hauptaufgabe darin sehen, uns so nah wie möglich an die Kunst- und Gesellschaftsakteure hier in der Stadt und der Region heranzubewegen", so Schmidtke weiter.