Das Stück thematisiert die vergangenen 40 Jahre ostdeutscher Geschichte, möchte dabei aber nicht belehren, sondern einen Dialog ermöglichen.

Der Autor Lukas Rietzschel, der selbst in Görlitz lebt, stellt Themen in den Vordergrund, die seit der Wiedervereinigung alle im Osten beschäftigen.

Das Stück stellt die großen und kleinen Fragen unserer Demokratie - hat aber auch lockere und lustige Momente in denen ABBA gesungen wird.

Reden wir eigentlich noch mit- oder nur noch übereinander? In Lukas Rietzschels Stück ist zu erleben, wie verschieden die Erinnerungen und Wahrnehmungen sein können. Da sagt einer: "Die 90er-Jahre waren die schönste Zeit meines Lebens." Eine Frau antwortet: "Die 90er? Das waren schreckliche Jahre!" Daraus und auch aus dem, was verschiedene Menschen daraus schlussfolgern, einen Dialog zu machen, darum geht es diesem Stück.

Theaterwerk als Zeitreise durch ostdeutsche Geschichte

Rietzschels Text-Collage aus einer Vielzahl von Interviews ist kein klassisches Dokumentartheater. Vordergründig mag es um den Kandidaten Samuel W. und dessen Biografie und Prägungen gehen. Die große Qualität des Textes aber ist es, sich ebenso mit den Erinnerungen der befragten Menschen an die vergangenen 30 oder gar 40 Jahre zu beschäftigen. Auf der Bühne zu erleben ist ein dichtes, erstaunlich reichhaltiges Kondensat der jüngsten Geschichte, das vom Aufwachsen in der späten DDR handelt und dann vor allem die Nachwendeerfahrungen der Ostdeutschen thematisiert. Es erzählt von den Verwundungen, die diese Zeit vielen zugefügt hat. Wie bereits in seinen Romanen und vorherigen Stücken gelingt es Lukas Rietzschel, die verschiedenen Erinnerungen abzuklopfen auf die Folgen, die sie bis heute haben könnten – auch politisch.

Bildrechte: Pawel Sosnowski

Zwar geht es um den Aufstieg der AfD, aber dieses Stück und diese Inszenierung kommen nicht als Belehrung daher. Nichts daran ist vordergründig so etwas wie politische Bildung oder gar Agitation. Dieser Theaterabend ermöglicht, noch einmal über die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte nachzudenken. Rietzschel trägt darin keine Haltung vor sich her, obwohl er sich im Programmheft richtiggehend in Rage redet darüber, dass sich zu wenige Ostdeutsche selbst in der Politik engagieren und zu viele stattdessen nur meckern oder eben die AfD wählen. Sein Stück aber, eine geschickte Montage aus Interview-Zitaten, ist ein Text für alle, die er im gemeinsamen öffentlichen Raum Theater zum Dialog anregen will und sicher auch wird.

Der Ostbeauftragte der Herzen

Das Stück ist – bei allem Ernst – in Momenten sehr humorvoll, es geht liebevoll mit den Personen um, die der Autor interviewt hat. Der Autor vermittelt gewissermaßen, was eine seiner großen Gaben ist. Im MDR-Film "Lukas Rietzschel. Der Grenzgänger" nennen wir den 1994 geborenen Autor deshalb augenzwinkernd einen "Ostbeauftragten der Herzen" - weil er die Brüche in den Biografien der Menschen um ihn herum wie kaum ein anderer Autor wahrnimmt, was vielleicht auch daran liegt, dass er in Görlitz lebt. Die Stadt, in der das Stück spielen könnte.