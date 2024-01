Seit der Antike sucht der Mensch nach einem Rezept für die Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Davon erzählt auch die antike Geschichte von Phädra und Hippolytos: Als der König Theseus lange weg ist, gesteht seine Frau Phädra ihrem Stiefsohn Hippolytos, dass sie sich in ihn verliebt hat. Dann kehrt der König (der Mann und Vater) wieder heim, und die beiden wissen nicht, wie sie nun mit der Situation umgehen sollen. Theseus hingegen will verstehen, was in seiner Abwesenheit passiert ist. Dabei schafft es Phädra mit einer Lüge, den Blick auf die Ereignisse zu verzerren. Denn sie behauptet, dass Hippolytos sich ihr aufgedrängt hätte.



Da man sich am Theater Magdeburg für die Fassung von Jean Racine von 1677 entschieden hat, ist das Ensemble in der Mode des königlichen Frankreichs gekleidet. Vor allem die schauspielerischen Leistungen tragen den Abend, der auch Humor zulässt und Tempo besitzt, wie der Kritiker Martin Rieß in der "Volksstimme" meint. So schafft es Regisseurin Pauline Vorberg, den Stoff ins Heute zu bringen: "Damit hat die 'Phädra'-Inszenierung des Theaters Magdeburg den Finger an einer offenen Wunde der Welt von heute, in der auch immer wieder Falschinformationen und Halbwahrheiten für Verunsicherung und für Fehlentwicklungen sorgen", so Rieß. Bildrechte: Dorothea Tuch

Für ihre erste Inszenierung am Theater der Altmark hat sich die neue Intendantin Dorotty Szalma für "Mamma Medea" entschieden. Für seine moderne Fassung hat sich der flämische Autor Tom Lanoye eng an die antike Vorlage gehalten, aber er lässt seine Figuren in moderner Sprache reden und betont so die zeitlosen Konflikte über Paarbeziehungen, Karrierestreben oder Ausnutzung. Deswegen war es für Szalma das perfekte Stück für den Start. Sie konnte nach der Sanierung wieder die große Bühne nutzen, auf die Janos Mira und Sophia Mazzoni antik wirkende, poröse Wände gebaut haben.



"Die alte antike Welt und das private Glück brechen zusammen. Obwohl sich die Bühnenelemente nicht ändern, erzeugen raffinierte Beleuchtungseffekte von Ronald Gehr rasch wechselnde Szenenbilder", beschreibt Kritiker Aud Merkel in der "Volksstimme". Im Zentrum steht das Schauspiel von Medea und Jason, das den Kritiker berührt und für ein kurzweiliges Theatererlebnis sorgt.

Bildrechte: Nilz Böhme

Die Nibelungensage ist inzwischen 800 Jahre alt und hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Als Rittergeschichte geriet sie zwischendurch in Vergessenheit, bevor sie im 18. Jahrhundert zum deutschen Nationalepos wurde. Richard Wagner komponierte darauf aufbauend eines der größten Werke der Musikgeschichte, und die Nazis nutzten es für ihre Propaganda. Es geht um Liebe, Verrat und Rache: Der Dank eines Bades in Drachenblut unverwundbare Siegfried kommt nach Xanten, wo er sich in die Königstochter Kriemhild verliebt. Um sie heiraten zu dürfen, hilft er ihrem Bruder, die unabhängige Brünnhilde als Ehefrau zu unterwerfen. Es folgen viele Intrigen und Siegfried wird erschlagen – auch mit Kriemhilds Hilfe. Diese schließt sich den Hunnen an, um Rache zu üben.



Bis heute wird die Geschichte auf ihre Aktualität abgeklopft und in Dessau in der Fassung von Karin Eppler radikal aus der Sicht von Kriemhild erzählt, die im Puppentheater mit starren Puppenköpfen streitet. "Das machte Eppler durch gut durchdachte Präzisierungen und Ergänzungen aus dem berühmten Trauerspiel 'Die Nibelungen' von Friedrich Hebbel (1861) deutlich. Diese zielen darauf, Kriemhild vom Image der aus Liebe und Rache blinden Furie zu befreien", schreibt Kritiker Roland Dippel in der "Mitteldeutschen Zeitung". sein Resümee: "Die Fassung aus Frauenperspektive hat es in sich." Bildrechte: Ray Behringer

Für manche Menschen kommt Hawaii vielleicht der Vorstellung des Paradieses am nächsten: weiße Strände, blühende Natur und wärmende Sonne. So einfach macht es sich sie Operette nicht. "Die Blume von Hawaii" von Paul Abraham spielt zu einer Zeit, als die USA sich die Region einverleiben wollen. Das soll mit einer Heirat zwischen der hawaiianischen Prinzessin Laya mit Prinz Lio-Taro verhindert werden. Das alles dient jedoch eher als Hintergrund für eine vertrackte Liebeskomödie.



In der Inszenierung am Theater Magdeburg von Intendant Julien Chavaz wird das nochmal abstrahiert, denn dort erzählt Frau Schröder bei ihren regelmäßigen Besuchen in der Fleischerei von dieser Geschichte und die Verkäuferin Dani steigt mit starken Einlagen darauf ein. Das ermögliche der Inszenierung, auf der Bühne mit schillernden Show-Einlagen zu überzeugen, freut sich der Kritiker Joachim Lange in "Der deutschen Bühne". Bildrechte: Andreas Lander

Auf einer Kreuzschifffahrt entstehen schnell Schicksalsgemeinschaften. Immerhin sind da zahlreiche Menschen für eine bestimmte Zeit an dem relativ beengten Ort aneinandergebunden. An einem solchen Ort spielt die Show "Mit Volldampf ins Aus" an der Zwickmühle Magdeburg, auf der MS Cassandra. Für diesen Abend mussten die Spielerinnen und Spieler, die regelmäßig in der Zwickmühle auftreten, ihre schauspielerischen Fähigkeiten ausreizen, ständig Kostüme und Rollen wechseln.



Denn an Bord treffen sich unterschiedliche Menschen und unterhalten sich. So geht es natürlich um die Klimakrise, aber auch um Datenkraken wie Amazon oder überzogene Ansprüche an das Schulsystem. Die musikalischen Einlagen wurden vom erfolgreichen Duo Schwarze Grütze beigesteuert, die das Magdeburger Ensemble gekonnt interpretiert hat. "'Mit Volldampf ins Aus' ist ein unterhaltsamer Abend, der Nachdenklichkeit beinhaltet", resümiert Kritiker Klaus-Peter Voigt in der "Volksstimme".