Dabei sah es anfangs zunächst aus, als würde das einer dieser typischen Prosa-Aufsage-Abende auf einer Bühne. Die Großmutter steht in der Bühnenmitte, leicht gebeugt, zwei Einkaufsbeutel in den Händen. Auf einem Podest hinter ihr erscheinen nacheinander ein, zwei, drei, vier Personen und beginnen Kim de l'Horizons Texte zu sprechen. Ruhig, die Worte abwägend. Die Großmutter vorne – wie eingefroren. Schon ist zu befürchten, sie könne einen Krampf bekommen, das könnte die Inszenierungsidee sein: Die inhaltlich wie stilistisch herausragenden Texte Kim de l'Horizons – in Ermangelung einer Bühnenhandlung vorgetragen von mehreren, signalhaft (und identisch) genderfluid bzw. non-binär gekleideten Schauspielerinnen und Schauspielern. Dazu ein bisschen Live-Video, das ausgewählte Buch-Szenen illustriert. Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Kerstin Schomburg

Mit Beginn der zweiten Szene ändert sich das. Obwohl im Grunde doch nur Prosatexte frontal ins Publikum und in die Kameras gesprochen werden, obwohl Kim und die Großmeer (schweizerisch für Großmutter) nie miteinander, sondern aneinander vorbei sprechen, wird Kims Suche nach Identität, nach einer Sprache für die eigene Geschichte, den eigenen Körper, die eigene Lust intensiv erlebbar.



Videos werden auf einen riesigen Fadenvorhang projiziert. Sie zeigen in Nahaufnahmen Momente aus der Kindheit, die Hände Kims, die Räume der Kindheit, die Küche der Großmutter, ihren Mund, so nah, dass es beinahe weh tut. Man kann förmlich fühlen, dass Kim die Welt der Großmutter mit ihren Regeln und Weisheiten ebenso fremd ist wie ihr eigener Körper. Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Kerstin Schomburg

Man folgt den Texten so gebannt, dass man die Frage vergisst, ob das Thema non-binäre Personen gesellschaftlich wirklich so relevant ist und der Roman wirklich so Buchpreis-würdig. So dass man fast überhört, welche Wort-Purzelbäume Kim de l'Horizon schlägt, um alles Männliche sprachlich zu löschen. Dass von verschwestern statt verbrüdern gesprochen wird oder gar niemensch statt niemand gesagt. Dass man die rhetorischen Zuspitzungen verzeiht, mit denen Kim de l'Horizon die nicht-binäre Identität quasi zum Standard erhebt und damit alles Binäre (ausdrücklich zum Beispiel schwule Männer) abwertet.



Dieses Buch ist ein emanzipatorischer Befreiungsschlag, den man spätestens nach dieser Inszenierung genau so lieben muss, wie er ist.

Tolles Ensemble, spektakuläres Setting in Sound und Szene

An dieser Magdeburger Inszenierung stimmt einfach alles. Es gibt eine tolle Farbkonzeption, viele grelle Farben: Rot, natürlich, die Blutbuche ist ein Leitmotiv. Sie spielt sogar mit als eine Art Mensch-Baum-Zwitter, ebenfalls nicht-binär. Der Abend hat einen Soundtrack, der nicht nur, aber über lange Strecken Kavinskys "Nightcall" variiert, den Song aus dem Film "Drive". Es ist der Song, den Kim de l'Horizon bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises anstimmte. Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Kerstin Schomburg

Das Ensemble auf der Bühne, das Kim spielt (teilweise stehen bis zu 6 Kims in identischen, schrillen und bewusst nicht nur männlich oder eben weiblich wirkenden Kostümen auf der Bühne) leistet Großes. Gesprochen wird sehr emotional. Mal still, mal richtig derb und laut und manchmal ziemlich obszön. Ab und an sogar komisch und selbstironisch. Es wird ins Schwyzerdütsch gewechselt und am Ende ins Englische, die Übersetzungen sind jeweils auf Leinwänden mitlesbar. Nichts davon wirkt aufgesetzt, alles wirkt organisch. Wie gesagt, das passiert in einer solchen Intensität nicht so oft.

Erste Liga in Magdeburg erleben

Wie man überhaupt sagen muss, dass das Magdeburger Schauspiel unter der dreiköpfigen Leitung von Clara Weyde, Clemens Leander und Bastian Lomsché seit der vergangenen Spielzeit eine herausragende Ausrichtung erfahren hat. Neue, spannende Formen. Junges, urbanes Theater, das Experiment ist und doch nicht vor den Kopf stößt. Wer in Magdeburg Erste Liga sehen will, der muss ins Schauspielhaus gehen. Oder zum Handball, natürlich.

Angaben zur Aufführung am Theater Magdeburg: "Blutbuch" "Blutbuch" von Kim de l'Horizon

Nächsten Vorstellungen am Schauspielhaus Magdeburg

3., 11. und 25. Februar