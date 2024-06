Dieses Bühnenbild steckt voller Geschichten: Das Theater der Altmarkt hat in den vergangenen Wochen in den Häusern und Gehöften der Region nach Mobiliar und Einrichtungsgegenständen gesucht. Damit haben sie den Gasthof von Mirandolina ausgestattet. Die Komödie von Carlo Goldoni ist ein Klassiker für das Sommertheater und erzählt von einer jungen Frau, die nach dem Tod des Vaters die Wirtschaft übernommen hat und seitdem mit fester Hand führt. Das finden vor allem die männlichen Gäste attraktiv, die sie jedoch alle abweist – bis auf den einen, der kein Interesse zu haben scheint.



In der Altmark hat Regisseur Andrea Maria Brunetti den italienischen Klassiker leicht aktualisiert und so das Zeitlose der Geschichte herausgestellt und den Unabhängigkeitswillen von Mirandolina betont. Darauf habe sich das Stendaler Ensemble voll eingelassen, schreibt Kritikerin Aud Merkel in der "Volksstimme", und spiele die Charaktere sehr genau und nachvollziehbar. Also ideales Sommertheater mit Witz und etwas Tiefgang. Bildrechte: Nilz Böhme

Weitere Informationen "Mirandolina nach Carlo Goldoni



Adresse:

Musik- und Kunstschule

Poststraße 4

39576 Stendal



Termine:

4. Juni, 19:30 Uhr

5. Juni, 19:30 Uhr

6. Juni, 19:30 Uhr



Adresse:

Klosterruine Arendsee

am See 3

39619 Arendsee (Altmark)



Termine:

14. Juni, 20 Uhr

15. Juni, 20 Uhr

18. Juni, 20 Uhr

19. Juni, 20 Uhr

20. Juni, 20 Uhr

21. Juni, 20 Uhr

22. Juni, 20 Uhr

27. Juni, 20 Uhr

28. Juni, 20 Uhr

29. Juni, 20 Uhr

Das Theater Magdeburg unter der Leitung von Julien Chavaz und seinem Team schafft es immer wieder, ältere Stoffe auszugraben und ihre Aktualität unter Beweis zu stellen. Auch mit den "Jagdszenen" von Martin Sperr aus dem Jahr 1965 gelingt ihnen das: "In Magdeburg kommt Sperrs präzise Analyse einer Gemeinschaft, die sich permanent Außenseiter suchen muss, weil sie sich ohne eigene positive Zukunftsidee nur so ihrer selbst versichern kann, präzise auf die Bühne", schreibt Christian Muggenthaler auf der Website "Die deutsche Bühne".



Gerade in Zeiten, in denen wir permanent darüber diskutieren, was normal heißen soll, passt dieses Stück wunderbar. Dabei verlässt sich die Regisseurin Julia Prechsel ganz auf den prägnanten Text und überzeichnet die gnadenlose Dorfgemeinschaft noch mit fratzenhaften Masken. So beweist die Magdeburger Produktion, dass sich unsere Gesellschaft noch nicht aus diesem Teufelskreis befreit hat. Im Juni wird die Inszenierung zum letzten Mal zu sehen sein. Bildrechte: Katrin Ribbe

Weitere Informationen "Jagdszenen" von Martin Sperr



Adresse:

Kammer 1 im Schauspiel Haus

Otto-von-Guericke-Straße 64

39104 Magdeburg



Dauer: 105 Minuten, keine Pause



Termine:

9. Juni, 19:30 Uhr

Erneut hat das Publikum in Dessau die Möglichkeit, sein Tanz-Ensemble von einer anderen persönlicheren Seite kennenzulernen. Denn am Anhaltischen Theater sind Tänzerinnen und Tänzer nicht nur Marionetten für fremde Choreografien, bereits zum fünften Mal zeigen sie in einem gemeinsamen Abend eigene Arbeiten. In "Duplexity" wird es dabei auch sehr persönlich, denn die Ensemble-Mitglieder beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit dem Körper. Cristiana Rauccio beschäftigt sich in ihrem Solostück "#performance" mit der körperlichen Selbstausbeutung, Leonor Campillo erarbeitet eine Drag Show, inspiriert von Pedro Almodóvars Film "High Heels" und Martin Anderson analysiert die Eigenheiten seiner Kolleginnen und Kollegen.



Die acht Tanzstücke überraschen immer wieder mit Bildern und Formationen. Kritiker Joachim Lange zeigt sich in der "Mitteldeutschen Zeitung" überzeugt: "Es ist ein Abend, der in seiner Bruchstückhaftigkeit ein abwechslungsreiches und unterhaltendes Ganzes ergibt. Alle können als Tänzer überzeugend leisten, was sie als Choreografen von sich selbst und den anderen verlangen." Bildrechte: Claudia Heysel

Weitere Informationen "Duplexity"

Junge Choreograf*innen #V



Adresse:

Altes Theater

Am Alten Theater 13

06844 Dessau-Roßlau



Termine:

1. Juni, 19 Uhr

2. Juni, 18 Uhr

Aus Liebe heiraten – das ist auch in Europa noch ein ziemlich junger Standard. Doch der Traum einer liebevollen Ehe reicht weit zurück. Die Oper "Gensericus oder Der Sieg der Schönheit" erzählt von diesem Ideal: Als der Vandalenkönig Rom eingenommen hat, wollte er seine Leute mit den dortigen Frauen verheiraten. Er hatte durchaus im Sinn, dass das liebevolle Beziehungen für die Zukunft sein sollten, doch die Frauen hatten keine Lust darauf. Für den Dichter Christian Heinrich Postel und den Komponisten Georg Philipp Telemann war das die perfekte Geschichte für eine Oper voller Liebeslyrik.



Darin geht auch die neue Inszenierung von Kai Anne Schumacher am Theater Magdeburg voll auf, schreibt der Kritiker Roland Dippel begeistert auf der Website "Die deutsche Bühne". Die Ausstattung von Lisa Däßler und Valerie Hirschmann spiele mit der Antike oder dem Barock, doch die Produktion weise auch in unsere Gegenwart, wo die Beziehung von Frauen und Männern immer noch diskutiert wird. Das Ensemble schaffe es wunderbar, Zwischentöne in den schmalzigen Arien zu finden. "Ein wunderbarer Abend also mit Herz, dieser Barockoper bestens angemessener großer Klappe und einer Utopie von Emanzipation", resümiert Dippel. Bildrechte: Andreas Lander