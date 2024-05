1. bis 16. Juni 2024 Mehr als 70 Veranstaltungen und 100 Künstler: Osten-Festival in Bitterfeld-Wolfen startet

31. Mai 2024, 11:34 Uhr

Theater, Filme und Musik: Am Samstag startet in Bitterfeld-Wolfen die zweite Auflage des Osten-Festivals. Mehr als 70 Veranstaltungen sind geplant. Inhaltlich geht es vor allem darum, wie sich die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.