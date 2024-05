Landesbühnen nehmen in der deutschen Theaterlandschaft eine besondere Stellung ein: Diese Institutionen werden meist von mehreren Partnern finanziert, vor allem von Landkreisen. Damit einher geht die Verantwortung, eine größere Region zu bespielen – mehr Leute einladen, öfter rausgehen. Beim Landesbühnenfestival treffen sich vier solcher Theater und zeigen ihre Stücke. In Stendal stehen gleich zwei Monologe von Lot Vekemans auf dem Programm: Endlich darf der ewige Verräter Judas die Geschichte aus seiner Sicht erzählen und auch die kaum gehörte "Schwester von" Antigone, Ismene, darf zu Wort kommen. Auch die berühmte Marilyn Monroe kann zeigen, was hinter der Fassade des Sexsymbols noch alles steckt. Schließlich erzählt "Die Ereignisse" von David Greig von der Schuld einer Überlebenden eines Attentats.

Weitere Informationen Das Landesbühnenfestival 2024 findet vom 10. bis zum 12. Mai statt.



Adresse:

Theater der Altmark

Karlstraße 6

39576 Stendal



Termine und Stücke:

10. Mai, 19:30 Uhr: Marilyn – Träume, Sex und Hollywood

11. Mai, 18 Uhr: "Schwester von"

11. Mai, 19:30 Uhr: "Judas"

12. Mai, 16 Uhr: "Die Ereignisse"

"Die Bilder in diesem Ballett sind von der ersten Minute an von enorm beeindruckender Intensität", schreibt der Kritiker Rolf-Dietmar Schmidt in der "Volksstimme". Der Magdeburger Ballettchef Jörg Mannes hat sich wieder eines eher ungewöhnliches Themas angenommen: dem Leben von Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. starb. Dabei geht es dem Choreografen nicht darum, eine Biografie abzuarbeiten, sondern um die Machtspiele und Begierden, die diese Lebensgeschichte prägten. Dafür rückt Mannes auch Giulia Farnese, die Geliebte des Papstes und geschickte Intrigantin, mit in den Mittelpunkt. Für seine Choreografie verbindet Mannes erneut klassisches Bewegungsmaterial mit modernen Ideen und unterlegt sein Stück mit ausdrucksstarker Musik. "Mit 'Borgia' ist Jörg Mannes und der Magdeburger Kompagnie erneut ein wirkliches Ballettereignis gelungen, das mit Sicherheit auch weit über die Grenzen Magdeburgs hinaus für Furore sorgen dürfte", fasst Kritiker Schmidt sein Erlebnis zusammen. Bildrechte: Bettina Stöß

Weitere Informationen "Borgia"

Ballett von Jörg Mannes



Adresse:

Opernhaus

Universitätsplatz 9

39104 Magdeburg



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Termine:

11. Mai, 19:30 Uhr

17. Mai, 19:30 Uhr

Eigentlich soll Tristan die Prinzessin Isolde in seine Heimat bringen, damit sein König mit ihr leben kann. Doch dann, nur aus Versehen, trinken beide einen Liebestrank und sind einander sofort verfallen. Und auch wenn die Liebe nicht ganz natürlich gewachsen ist, geben beide alles für sie auf. Wer sich nur ein wenig mit Oper beschäftigt hat, weiß, dass man sich für Wagner-Opern Zeit nehmen muss. Das gilt besonders für die Oper "Tristan und Isolde", in der schon der Tod der beiden einen ganzen Akt einnimmt. Doch wer genau auf die Musik hört, kann eine ganze Gefühlswelt hören. Das gelingt aktuell in Dessau besonders gut. Die Bühne deutet nur an. Im Hintergrund steht ein zweistöckiges Gerüst, im Vordergrund agiert das Ensemble auf fast leerer Bühne. "Die Musik ist das tragende Element bei der Dessauer Premiere. Sie nimmt einen bis zum Schluss mit auf die emotionale, tief ins Herz treffende Reise", urteilt die MDR KLASSIK-Opernkritikerin Susann Krieger. Dirigent Markus L. Frank leitet die Anhaltische Philharmonie, die viel Erfahrung mit Wagner hat, gut an. Und auch das Ensemble überzeugt, allen voran Iordanka Derilova, die "eine unglaubliche Bandbreite an Emotionen" zeigt, so die Kritikerin.