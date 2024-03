Das Theater Magdeburg unter der Leitung von Julien Chavaz und seinem Team schafft es immer wieder, ältere Stoffe auszugraben und ihre Aktualität unter Beweis zu stellen. Auch mit den "Jagdszenen" von Martin Sperr aus dem Jahr 1965 gelingt ihnen das: "In Magdeburg kommt Sperrs präzise Analyse einer Gemeinschaft, die sich permanent Außenseiter suchen muss, weil sie sich ohne eigene positive Zukunftsidee nur so ihrer selbst versichern kann, präzise auf die Bühne", meint Christian Muggenthaler in "Der deutschen Bühne".



Gerade in Zeiten, in denen wir permanent darüber diskutieren, was normal heißen soll, passt dieses Stück wunderbar. Dabei verlässt sich die Regisseurin Julia Prechsel ganz auf den prägnanten Text und überzeichnet die gnadenlose Dorfgemeinschaft noch mit fratzenhaften Masken. So beweist die Magdeburger Produktion, dass sich unsere Gesellschaft noch nicht aus diesem Teufelskreis befreit hat. Beim "nachtkritik-Theatertreffen 2024" – einem Gegenentwurf zum Berliner Theatertreffen, das naturgemäß immer viel diskutiert wird – wurde die Inszenierung zu den zehn Bemerkenswertesten gewählt. Bildrechte: Katrin Ribbe

Weitere Informationen "Jagdszenen" von Martin Sperr



Adresse:

Schauspielhaus

Otto-von-Guericke-Straße 64

39104 Magdeburg



Dauer: 105 Minuten, keine Pause



Termine:

31. März, 19:30 Uhr

"Die Bilder in diesem Ballett sind von der ersten Minute an von enorm beeindruckender Intensität", schreibt der Kritiker Rolf-Dietmar Schmidt in der "Volksstimme". Der Magdeburger Ballettchef Jörg Mannes hat sich wieder eines eher ungewöhnlichen Themas angenommen: dem Leben von Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. starb. Dabei geht es dem Choreografen nicht darum, eine Biografie abzuarbeiten, sondern um die Machtspiele und Begierden, die dessen Lebensgeschichte prägten. Dafür rückt Mannes auch Giulia Farnese, Geliebte des Papstes und geschickte Intrigantin, mit in den Mittelpunkt.



Für seine Choreografie verbindet Mannes erneut klassisches Bewegungsmaterial mit modernen Ideen und unterlegt sein Stück mit ausdrucksstarker Musik. "Mit 'Borgia' ist Jörg Mannes und der Magdeburger Kompagnie erneut ein wirkliches Ballettereignis gelungen, das mit Sicherheit auch weit über die Grenzen Magdeburgs hinaus für Furore sorgen dürfte", fasst Kritiker Schmidt sein Erlebnis zusammen. Bildrechte: Bettina Stöß

Weitere Informationen "Borgia"

Ballett von Jörg Mannes



Adresse:

Opernhaus

Universitätsplatz 9

39104 Magdeburg



Termine:

3. März, 19:30 Uhr

29. März, 18 Uhr

Die Oper "Madama Butterfly" des italienischen Komponisten Giacomo Puccini gehört nicht zu Unrecht zu den beliebtesten Musiktheaterwerken der Welt: Die Handlung ist dramatisch und herzzerreißend, die Musik unterstützt diese Gefühle mit wunderbaren Melodien und Harmonien. Aber das Stück hat auch das Problem, dass es eine gestrige Geschichte erzählt: Die Geisha Cio-Cio-San verliebt sich in den Offizier Pinkerton, der sie aber verlässt. Doch sie bleibt ihm treu, trotz der Anfeindungen und dem gemeinsamen Sohn, den sie alleine versorgen muss. Das Japan in dieser Geschichte gerät schnell kitschig und klischeehaft, Cio-Cio-San wird schnell zur schwachen Frau und zum Opfer.



In diese Fallen tritt die Inszenierung von Angela Zacek in Dessau nicht, sondern erzählt die Geschichte einer Frau, die ihren eigenen Weg findet. Darüber freut sich auch der Kritiker Roland Dippel in der "Mitteldeutschen Zeitung": "Der österreichischen Regisseurin Angelika Zacek gelang vieles", schreibt der Kritiker und meint romantische Bilder mit Kirschblüten, die Verwandlung einer Frau, die auf unterschiedliche Weise an das berühmte Musical "My Fair Lady" erinnert, und eine Auseinandersetzung mit dem Patriarchat ohne den sonst üblichen Selbstmord am Ende. Auch musikalisch könne die Produktion überzeugen, allen voran die Kammersängerin Iordanka Derilova mit "imponierendem sängerischen Glanz". Bildrechte: Claudia Heysel

Weitere Informationen "Madama Butterfly"

Oper von Giacomo Puccini



Adresse:

Anhaltisches Theater

Friedensplatz 1a

06844 Dessau-Roßlau



Dauer: 180 Minuten, eine Pause



Termine:

24. März, 17 Uhr



Auf einer Kreuzschifffahrt entstehen schnell Schicksalsgemeinschaften. Immerhin sind da zahlreiche Menschen für eine bestimmte Zeit an dem relativ beengten Ort aneinandergebunden. An einem solchen Ort spielt die Show "Mit Volldampf ins Aus" an der Zwickmühle Magdeburg, auf der MS Cassandra. Für diesen Abend mussten die Spielerinnen und Spieler, die regelmäßig in der Zwickmühle auftreten, ihre schauspielerischen Fähigkeiten ausreizen, ständig Kostüme und Rollen wechseln.



Denn an Bord treffen sich unterschiedliche Menschen und unterhalten sich. So geht es natürlich um die Klimakrise, aber auch um Datenkraken wie Amazon oder überzogene Ansprüche an das Schulsystem. Die musikalischen Einlagen wurden vom erfolgreichen Duo Schwarze Grütze beigesteuert, die das Magdeburger Ensemble gekonnt interpretiert hat. "'Mit Volldampf ins Aus' ist ein unterhaltsamer Abend, der Nachdenklichkeit beinhaltet", resümiert Kritiker Klaus-Peter Voigt in der "Volksstimme".