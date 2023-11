Ganz zeitgemäß wirken die Schauermärchen wie die vom Struwwelpeter oder von Hans-Guck-in-die-Luft nicht mehr. Auch, weil sie heutzutage etwas zu brutal sind. Doch für die Band Tiger Lillies boten die blutigen Geschichten Inspiration zu dem Grusical "Shockheaded Peter". In Stendal werden die Songs und Geschichten mit viel Spielfreude auf die Bühne gebracht. Ausstatter Mark Späth hat für das Theater der Altmark ein weihnachtliches Wohnzimmer gebaut, in dem eine Familie die verrückten Geschichten nachspielt. Dieses Spiel geht laut Kritiker Donald Lyko von der "Volksstimme" auf: "Wer sich auf die 'Shockheaded Peter'-Inszenierung in Stendal einlässt, wird mit einem Theaterabend belohnt, der Unterhaltung mit Botschaft verknüpft." Denn die schlechten Eigenschaften der antiquierten Figuren finden sich auch in der heutigen Gesellschaft wieder.

Weitere Informationen "Shockheaded Peter"

Junk-Oper von den Tiger Lillies, Julian Crouch

und Phelim McDermott

nach Motiven aus

"Der Struwwelpeter" von Heinrich Hoffmann



Adresse:

Theater der Altmark

Karlstraße 6

39576 Stendal



Dauer: 75 Minuten



Termine:

12. November, 18 Uhr

25. November, 19.30 Uhr

Das Theater Magdeburg unter der Leitung von Julien Chavaz und seinem Team schafft es immer wieder, ältere Stoffe auszugraben und deren Aktualität unter Beweis zu stellen. Auch mit den "Jagdszenen" von Martin Sperr aus dem Jahr 1965 gelingt ihnen das: "In Magdeburg kommt Sperrs präzise Analyse einer Gemeinschaft, die sich permanent Außenseiter suchen muss, weil sie sich ohne eigene positive Zukunftsidee nur so ihrer selbst versichern kann, präzise auf die Bühne", meint Kritiker Christian Muggenthaler in "Die deutsche Bühne". Gerade in Zeiten, in denen wir permanent darüber diskutieren, was normal heißen soll, passt dieses Stück wunderbar. Dabei verlässt sich Regisseurin Julia Prechsel ganz auf den prägnanten Text und überzeichnet die gnadenlose Dorfgemeinschaft noch mit fratzenhaften Masken. So beweist die Magdeburger Produktion, dass sich unsere Gesellschaft noch nicht aus diesem Teufelskreis befreit hat. Bildrechte: Katrin Ribbe

Weitere Informationen "Jagdszenen"

Schauspiel von Martin Sperr



Adresse:

Kammer 1

Otto-von-Guericke-Str. 64

39104 Magdeburg



Dauer: 105 Minuten



Termine:

18. November, 19.30 Uhr

Es zeichne Stefano Giannettis Inszenierung des Tanz-Stücks "Ritus" aus, "wie differenziert und homogen Gesang und Bewegungen sich verbinden", findet Kritiker Roland Dippel in "Der deutschen Bühne". Zur "Petite messe solennelle", einer späten Komposition vom "Barbier von Sevilla"-Komponisten Giacchino Rossini, entwickelt er andächtige und kluge Bilder. Im Hintergrund der Bühne scheinen die Überreste einer riesigen Kirchenkuppel zu liegen. Der in Weiß gekleidete Chor schreitet bedächtig und singt die komplexen Melodien, die auch einen Zweifel an Rossinis Glauben zulassen. Immer der Musik folgend, entwickelt Giannetti seine Szenen, seine tänzerischen Duette, Quartette oder Chöre. Er spielt mit den christlichen Bildern und entwickelt aber auch eine Vision von einer Menschheit, die sich selbst überwindet. Bildrechte: Hartmut Bösener

Weitere Informationen "Ritus"

Tanz- und Musiktheater von Stefano Giannetti

zur Musik der Petite messe solennelle von Gioacchino Rossini



Adresse:

Anhaltisches Theater

Friedensplatz 1a

06844 Dessau-Roßlau



Dauer: 90 Minuten



Termine:

19. November, 16 Uhr

Seit mehr als 170 Jahren feiert "La Traviata" von Giuseppe Verdi Erfolge und gehört noch heute zu den meistgespielten Opern. In einem Club begegnet Alfredo einer Frau namens Violetta, die jede Feier aufhellt. Er verliebt sich Hals über Kopf in sie. Doch als bei ihr eine tödliche Krankheit diagnostiziert wird, stößt sie ihn von sich. In Dessau wird die Geschichte mit modernen, aber gleichzeitig zeitlosen Bildern und vielen bunten Lichtern erzählt. Dabei überzeugt die Inszenierung vor allem sängerisch: "Ania Vegry ist eine Violetta von schier überdimensionaler Strahlkraft. Ihre Präsenz – zunächst glanzvoller Party-Mittelpunkt, später ins krankheitsbedingte Schicksal taumelnd – prägt einen unvergesslichen Abend", schreibt Andreas Behling in der "Volksstimme". Sein Kollege Joachim Lange nominiert sie im Fachmagazin "Opernwelt" sogar als Sängerin des Jahres. Aber such das restliche Ensemble in Dessau kann bei allem mithalten. Bildrechte: Claudia Heysel

Weitere Informationen "La Traviata"

Oper von Giuseppe Verdi



Adresse:

Anhaltisches Theater

Friedensplatz 1a

06844 Dessau-Roßlau



Dauer: 165 Minuten, eine Pause



Termine:

10. November, 19.30 Uhr

26. November, 16 Uhr

Vorsicht: Dieses Figurentheater-Stück blickt in menschliche Abgründe. Die erfolgreiche Autorin Anne Lepper zeichnet in ihrem Stück "Mädchen in Not" eine düstere Gesellschaft nach. In dieser Gesellschaft hadert die Frau, die von allen Baby genannt wird, mit ihrer Rolle zwischen häuslicher Ehefrau und sexuell aktiver Liebhaberin. Die Ansprüche der Männer werden ihr zu viel. Deswegen wagt sie sich durch die finstere Stadt zu dem Puppenbauer Duran-Duran, der ihr eine Mann-Puppe ganz ohne Ansprüche schaffen soll. Diese Puppen werden von Luisa Grüning gespielt, die auch Baby verkörpert. Ihr an der Seite, beziehungsweise ihr entgegen, steht Richard Barborka, der den Abend auch musikalisch gestaltet. "Sie entfalten bei ihrer Reise durch eine surreale Welt eine unglaubliche Spielfreude", berichtet MDR KULTUR-Theaterkritiker Wolfgang Schilling. "Dieses Theater birgt ein Restgeheimnis, zum Entschlüsseln auf dem Nachhauseweg. Wer sich auf sowas einlassen kann – auf ins Puppentheater nach Magdeburg."