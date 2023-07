Jeder in und um Rudolstadt kennt die Heidecksburg, die als Wahrzeichen rund 60 Meter über dem Altstadtkern thront. Oder den Rudolstädter Hain, in dem man spazieren und die Natur genießen kann. Und natürlich kennt auch jeder in Rudolstadt die "Süße Ecke" am Güntherbrunnen. Geteilte Bezugspunkte, die den Fremden weniger fremd wirken lassen. Dem 35-jährigen Projekteilnehmer Niklas gefiel an dem Austausch: "Dass die Orte in dem Stück immer mit Menschen verbunden sind und eben nicht so wie bei einer Stadtführung Zahlen, Daten, Fakten bleiben." So fließen, erzählt der 35-Jährige, verschiedene Sichtweisen in die Geschichte ein.