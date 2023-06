Bekannte und berühmte Menschen hat es immer wieder in das Theater der kleinen Stadt an der Saale gezogen. Im Jahr 1794 sowie von 1796 bis 1803 hatte das Theater in Rudolstadt sogar einen sehr berühmten Intendanten: Johann Wolfgang von Goethe, er bespielte die Rudolstädter Bühne mit dem Ensemble des Weimarer Hoftheaters. Friedrich Schiller saß im Rudolstädter Theater, Carl Maria von Weber soll hier als Knabe in der "Zauberflöte" gesungen haben. Franz Liszt und Niccolò Paganini gaben hier 1844 ein Konzert, Richard Wagner gastierte 1834 als junger Musikdirektor der Bethmannschen Operntruppe sechs Wochen lang in Rudolstadt und Clara und Robert Schumann kamen auch zu Besuch.

Der langjährige Intendant des Theaters Rudolstadt, Steffen Mensching Bildrechte: IMAGO / Hartenfelser