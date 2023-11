Bildrechte: Nordharzer Städtebundtheater

Märchenhaft Sachsen-Anhalt: Zu Weihnachten ins Theater – wo es noch Tickets gibt

16. November 2023, 17:03 Uhr

Weihnachten und die Adventszeit sind ideal, um mit der ganzen Familie ins Theater zu gehen. Und die Spielpläne in Sachsen-Anhalt bieten Einiges: In Dessau und Halle wird zum Beispiel Tschaikowskys "Nussknacker" getanzt. In Halle gibt es außerdem viel Puppentheater. In Magdeburg spukt es, und in Naumburg gibt es ein Märchen über Glück. Doch Tickets für Weihnachtstheater sind schnell ausverkauft! Für welche Theaterstücke es noch Tickets gibt, erfahren Sie in der Übersicht mit Service-Infos.