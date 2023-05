Neben Konzerten gab es im Rahmen des WGT auch wieder zahlreiche Veranstaltungen, die an rund 50 Orten in der ganzen Stadt verteilt stattfanden, unter anderem im Leipziger Hauptbahnhof, altem Stadtbad und auf dem Südfriedhof. Highlights waren wie jedes Jahr das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park zum Auftakt am Freitagnachmittag oder auch das Leichenwagentreffen auf dem Südfriedhof. Mittelaltermärkte wie der "Wonnemond" auf der Moritzbastei und das Heidnische Dorf am Torhaus Dölitz waren wieder besonders bei Familien mit Kindern beliebt sowie bei denjenigen, die ohne Bändchen WGT-Luft schnuppern wollten.