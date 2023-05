Wie in einem verschwommenen Traum mischt das britische Duo KVB hallgetränkten Shoegaze mit minimalistischen elektronischen Sounds und schafft so einen zarten, flüchtigen Sound. Gegründet 2010 von Nicholas Wood und Kat Day, starteten KVB mit einer Reihe von limitierten Kassetten- und Vinyl-Veröffentlichungen, bevor 2012 ihr erstes Album "Always Then" erschien. Mehr und mehr erinnern sie seitdem an Neo-Psychedelia-Acts wie A Place To Bury Strangers oder alte Postpunk-Helden wie The Jesus And Mary Chain. Dennoch werden The KVB nicht müde zu betonen, dass sie sich keineswegs als eine jener Formationen verstehen, auf die Schlagwörter wie retro oder vintage passten. "Dunkle Dinge haben mich schon immer fasziniert", sagt Wood. "So wie die düstere Seite der Popmusik." Und die zeigen sie ganz wunderbar.