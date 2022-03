In der Pressemeldung der Stadt heißt es, man reagiere "auf die anhaltend hohe Zahl an Menschen, die aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg auf der Flucht sind". Die Hallen auf dem agra-Gelände würden in den nächsten Tagen für die Unterbringung vorbereitet, inklusive der notwendigen Infrastruktur. Bereits Anfang April sollten die ersten Menschen dort eine Unterkunft finden. Das Gelände mit den großzügigen Frei- und Grünflächen biete vor allem Kindern den Raum zum Spielen und der nötigen Erholung.



Die Stadt richte sich auf eine mittel- bis langfristigen Unterbringung auf dem agra-Gelände ein, "so dass die für die nächsten Monate geplanten Veranstaltungen voraussichtlich abgesagt werden müssen; dies betrifft auch das Wave-Gothik-Treffen (WGT) am Pfingstwochenende", wie es in der Mitteilung heißt.. Das Liegenschaftsamt sei mit den Veranstaltern im engen Austausch und versucht, alternative Standorte anzubieten.