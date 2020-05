In Leipzig beginnt am Donnerstag ein virtuelles Festival für die schwarze Szene. Nach Angaben der Organisatoren wird das Darkstream-Festival aus dem Musikklub Moritzbastei gestreamt. Beteiligt seien mehr als 60 Bands, Autoren und Künstlerinnen aus dem Gothic-Spektrum. Exklusives Videomaterial haben unter anderen Szenegrößen wie Letzte Instanz, Clan of Xymox oder Oberer Totpunkt zur Verfügung gestellt, so die Veranstalter weiter. Mit dem Programm wolle man am verlängerten Pfingstwochenende trotz Absage des Wave-Gotik-Treffens für Festival-Atmosphäre sorgen. Das traditionell zu Pfingsten in Leipzig stattfindende WGT war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.