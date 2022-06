In Leipzig ist das 29. Wave-Gotik-Treffen (WGT) gestartet: Am langen Pfingstwochenende, vom 3. bis 6. Juni, kommen wieder Zehntausende Fans für das "Familientreffen" der schwarzen Szene in die Stadt. Abseits der Szenekonzerte gibt es das gewohnt vielfältige Programm mit Viktorianischem Picknick, Mittelaltermärkten, speziellen Führungen in Leipziger Museen und auf dem Südfriedhof, klassischen Konzerten im Gewandhaus und Völkerschlachtdenkmal sowie Ausstellungen, Lesungen und Vorträgen. Insgesamt finden die Veranstaltungen an rund 50 Orten in ganz Leipzig statt.