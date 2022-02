Viel Freizeit bleibt Birte Peters nicht. Sie führt den Blumenladen "Sunflower. Florales und mehr" in der Nähe des Hasselbachplatzes in Magdeburg. Werktags öffnet sie pünktlich um 8 Uhr. Wenn das Bundesland hohe Gäste empfängt, kann es sein, dass dann schon ein Protokollmitarbeiter vor der Tür steht. Denn Birte beliefert auch die Staatkanzlei Sachsen-Anhalts. "Aber als Hoflieferantin sehe ich mich nicht", sagt die 45-Jährige und lacht.

Seit Birtes Kinder immer selbständiger werden, entdeckt die Magdeburger Floristin ein früheres Hobby neu - das Motorradfahren. Sie hat sich wieder eins gekauft, erkundet damit an freien Tagen die Region und zieht ihre Kreise bis zum Harz, ihrem Lieblingsziel zum Biken.

Birte Peters freut sich auf die Aufgaben im Wettbewerb. Gut vorbereitet ist die Floristin auf jeden Fall: "Ich kann mich auf jeden Kunden einstellen", erzählt sie von ihrer täglichen Arbeit. Und damit natürlich auch auf jede Aufgabe. Dabei läuft sie keinen aktuellen Trends hinterher. "Trend ist alles, was Spaß macht", sagt die Floristin. Ihre Lieblingsblumen sind - der Name ihres Ladens verrät es schon - Sonnenblumen. "Weil sie so eine ausdrucksvolle strahlende Blüte haben", erklärt Peters ihre Vorliebe.