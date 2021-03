Meine Mutter hat viel Wert auf Türkränze, Sträuße und anderen Blumenschmuck gelegt. Wir hatten viele Blumen im Garten. Es war für mich normal, mich darum zu kümmern und auch zu dekorieren. Nach dem Abitur wollte ich eigentlich eine Lehre im Büro machen. Da wollte mich aber niemand. Ich sei überqualifiziert. Meine Nachbarin hat mich dann mit in ihren Blumenladen genommen. Montag war ich Praktikant, Dienstag hab ich den Vertrag unterschrieben, Donnerstag war ich das erste Mal in der Berufsschule. Zwei Wochen später musste ich an einem Berufswettkampf teilnehmen. Den habe ich dann gleich gewonnen.