Warum manche Sorten eine allergische Reaktion auslösen und andere nicht

Bedeutet das, nie wieder Äpfel essen zu dürfen? Das muss nicht so sein. Es gibt Hoffnung für Apfelallergiker. Viele von ihnen vertragen ältere Sorten deutlich besser als die gängigen Supermarktsorten. In viele der im Handel erhältlichen Sorten wie Elstar, Jonagold, Pinova oder Gala, wurde die seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannte Sorte 'Golden Delicious' eingekreuzt, die sehr viele Allergene enthält. Gleichzeitig wurden den kommerziellen Sorten die sogenannten Polyphenole, das sind aromatische Verbindungen, die in vielen Pflanzen natürlicherweise vorkommen, weggezüchtet. Diese Polyphenole sind sehr gesundheitsfördernd und sorgen für ein ausgeprägtes Aroma. Allerdings bewirkt ein hoher Polyphenolgehalt auch, dass ein Apfel nach dem Anschneiden schnell braun wird und weniger süß schmeckt.

In vielen alten Apfelsorten sind weniger Allergene und mehr Phenole. Diese Sorten werden von Allergikern oft besser vertragen. Aber allein das Alter einer Sorte ist noch kein ausschlaggebendes Kriterium für Allergenarmut. Seit 2005 sammelt der BUND in Lemgo (Nordrhein-Westfalen) die Erfahrungen von Allergikerinnen und Allergikern mit verschiedenen Apfelsorten. Gleichzeitig wird der Gehalt an Phenolen in jeder dieser Sorten bestimmt. Dabei entstand eine Liste mit Apfelsorten, die für Allergiker in Frage kommen.

Man kann nicht per se sagen, dass alle alten Sorten von Allergikern gut vertragen werden. 'Golden Delicious' ist eine alte Sorte und problematisch. Es gibt daher nicht den einen Apfel, der für alle Allergiker geeignet ist. Stefan Eschke Pomologe, Bundessortenamt Wurzen

Vorsichtig testen!

Allergiker sollten vorsichtig und gegebenenfalls unter ärztlicher Aufsicht testen, welche Sorten Sie wirklich vertragen. Je stärker die Allergie ist, umso umsichtiger sollte man sein. Dann steht dem Apfelgenuss hoffentlich nichts mehr im Wege.