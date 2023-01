Die Kelten sind eine Gemeinschaft verschiedener indoeuropäischer Stämme. Die Blüte ihrer Kultur liegt zwischen 950 v. - 52 v. Chr. Von den Griechen wurden sie 'Keltoi' genannt, was so viel wie die Tapferen heißt. Oft waren die einzelnen Stämme verfeindet, doch in Konfliktsituationen von außen hielten sie zusammen. Was sie ebenfalls verband, war die Orientierung der Zeiteinteilung an Mond, Sonne und Jahreszeiten sowie ihr enges Verhältnis zur Natur und besonders zu den Bäumen. Angelehnt an den keltischen Baumkreis, der den Jahreskreislauf markiert, werden Menschen Bäume und bestimmte Eigenschaften nach Geburtsdatum zugeordnet.

Apfelbaum - der Liebende

23. Dezember bis 01. Januar

25. Juni bis 04. Juli

Apfelbaumgeborene sind sehr tolerant, erheben sich nicht als Moralist gegenüber anderen und treten als Vermittler auf. Sie umgeben sich gerne mit Menschen, denen sie helfen können. Sie sind großzügig und gütig. Sie wollen lieben und geliebt werden. Sie schaffen Geborgenheit durch ihren klaren und offenen Charakter. Ihre Kreativität, Schöpfungskraft und ihr klares Verhalten eröffnen ihnen alle beruflichen Möglichkeiten. Doch sie sollten aufpassen! Denn wie bei einem Apfelbaum lassen sie sich viele Aufgaben "aufpropfen".

Tanne - die Feinfühlige

02. bis 11. Januar

05. bis 14. Juli

Tanne-Geborene geben sich kultiviert und würdevoll. Sie sind zurückhaltend und wirken geheimnisvoll auf ihre Umgebung, so dass sie nicht mitten in der Gesellschaft stehen. Sie halten sich an Prinzipien und schützen damit ihre Feinfühligkeit und Verletzlichkeit. Doch wenn sich die Tannengeborenen auf "ihre" Menschen einlassen, sind sie treue Weggefährten. Sie suchen Geborgenheit und können sie auch geben. Tanne geben Geborgenheit. Bildrechte: Sophia Witt

Ulme - die Gutgesinnte

12. bis 24. Januar

15. bis 25. Juli

Ulmen-Geborene sind sozial eingestellte Individualisten. Sie leben nicht in Konventionen, jede Einteilung der Menschen in Kategorien liegt ihnen fern. Sie setzen sich für ihre Nächsten ein, helfen gerne und gelten als "Macher". Ulmenmenschen sollten ihre Kräfte gut einteilen. Um wieder Kraft zu schöpfen, brauchen Sie einen liebenden Partner, bei dem sie sich frei entfalten können.

Zypresse - die Freiheitsliebende

25. Januar bis 03. Februar

26. Juli bis 04. August

Zypressengeborene sind freiheitsliebend und können Zwänge schlecht ertragen. Sie wollen selbstständig agieren und entscheiden. Die wissbegierigen Zypressen suchen ihr Leben lang nach Erkenntnis. Unter den Zypressenmenschen gibt es viele mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Sie brauchen den ständigen Austausch mit Menschen und dem Partner, dem es sicher in der Beziehung nicht langweilige wird.

Pappel - die Zielstrebige

04. bis 08. Februar

05. bis 13. August

01. bis 14. Mai

Pappel-Geborene sind ehrgeizig, praktisch und kommunikativ veranlagt. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe. Ihr Geist ist flexibel und formbar wie das Holz der Pappel. In der Gesellschaft und Familie sind sie tief verwurzelt. Sie sind großzügige und zuverlässige Partner. Sie legen keine großen Vorräte und Reserven an. Sie nutzen andere nicht aus und lassen sich auch nicht ausnutzen. Die zartfühlende Pappel kann sprunghaft sein, ist aber zu großen Gefühlen fähig. Die Pappel. Bildrechte: Sophia Witt

Zeder - die Selbstbewusste

09. bis 18. Februar

14. bis 23. August

Zeder-Geborene sind sich ihrer Stärken bewusst und übernehmen oft Führungsaufgaben. Sie verfolgen entschlossen und beharrlich ihre Ziele und dienen ihrer Mission. Dies bringt ihnen viele Sympathien ein. Dabei werden sie nicht missionarisch. Die anspruchsvollen Zedern besitzen ein Gespür für Ästhetik und Kunst. Mit Optimismus und Enthusiasmus gestalten sie ihre Beziehungen zu ihren Lebensgefährten, die sie umsorgen können.

Kiefer - die Anpassungsfähige

19. bis 29. Februar

24. August bis 02. September

Kiefer-Geborene gelten als sachlich, tatkräftig und vernünftig. Beruflichen Erfolg erzielen sie aufgrund ihres Organisationstalentes und ihrer Verlässlichkeit. Die vorsichtige Kiefer ist fleißig, spart für Notzeiten, sorgt vor und setzt ihr Leben auf ein solides Fundament. Verschwendung liegt ihr fern. Sie lässt sich Zeit in der Liebe. Lebensfrohe und humorvolle Menschen können die Kiefer für sich gewinnen. Die Kiefer. Bildrechte: Sophia Witt

Weide - die Einfühlsame

01. bis 10. März

03. bis 12. September

Weide-Geborene sind anmutig, emotional und intuitiv. Wie Weidenruten können sie sich flexibel auf neue Lebensumstände, auf die unterschiedlichsten Menschen und Ziele einstellen. Von Hektik lassen Sie sich nicht anstecken, dennoch treibt sie eine Unruhe an. Die verträumten Weiden akzeptieren das Werden und Vergehen der Natur und sind mit ihr eng verbunden. Mit ebenbürtigen Lebensgefährten erreichen sie Harmonie und Gleichklang in einer liebevollen Beziehung.

Linde - die Selbstlose

11. bis 20. März

13. bis 22. September

Linde-Geborene setzen sich für andere Menschen ein. Sie sind gefühlvoll und einfühlsam. Mit ihrer Gelassenheit wirken sie beruhigend auf ihre Mitmenschen. Die selbstlose Linde lässt sich aber auch ausnutzen. In der Liebe wollen sich Linden nicht unter- oder überordnen. Eine gleichberechtigte und tolerante Partnerschaft macht sie glücklich.

Haselnuss - die Charmante

22. bis 31. März

24. September bis 03. Oktober

Haselnuss-Geborene besitzen Einfühlungsvermögen und können Menschen leicht für sich gewinnen. Sie wenden viel Kraft auf, um Missstände zu beseitigen und setzen sich für andere ein. Sie sind deshalb in der Gesellschaft hochgeschätzt und wirken positiv auf sie ein. Als Lebensgefährten suchen sie sich gerne schillernde Persönlichkeiten, denen sie treu zur Seite stehen.

Eberesche - die Diplomatische

01. April bis 10. April

04. bis 13. Oktober

Ebereschen-Geborene wollen die Welt verbessern und verschönern. Dabei suchen sie nicht nach Bewunderung. Entscheidungen treffen sie nach ausgiebiger Abwägung. Das diplomatische Geschick ist bei vielen Menschen gefragt. Sie verschenken aber ihre "Früchte" nicht leichtfertig. Die feinfühligen Ebereschen streben nach einem Leben in Harmonie mit sich selbst und dem Partner.

Ahorn - Der Eigenständige

11. bis 20. April

14. bis 23. Oktober

Ahorn-Geborene haben an sich selbst hohe Ansprüche. Sie brauchen viel Freiraum, aber auch Einbettung in die Gesellschaft. Sie scheuen sich nicht, Unbekanntes und Fremdartiges zu entdecken und zu integrieren. Konflikte werden offen und ehrlich ausgetragen. Geduldig kann der Ahorn andere überzeugen. Er fühlt sich dort am wohlsten, wo alles in Bewegung ist. Der freiheitsliebende Ahorn schätzt eine tolerante und anregende Partnerschaft.

Walnuss - Die Gefühlvolle

21. bis 30. April

24. Oktober bis 11. November

Walnuss-Geborene leben ein Leben mit Tiefgang. Sie lassen sich gerne von ihren Gefühlen und ihrem unbewussten Antrieb lenken. Sicherheit in materiellen Dingen ist ihnen wichtig. Gegenüber Neuem ist die gefühlsbetonte Walnuss wenig aufgeschlossen. In der Partnerschaft, für die Familie und enge Freunde ist sie hingegen treu und verlässlich. Die Walnuss ist ein wunderschöner Gartenbaum. Bildrechte: Sophia Witt

Kastanie - die Gemeinnützige

15. bis 24. Mai

12. bis 21. November

Kastanien-Geborene handeln so wie sie reden. Sie sind geradlinig und kämpferisch, was in der Gesellschaft oft als starrsinnig wahrgenommen wird. Im Humor können die Kastanien ihren Lebensweg finden und Widersprüche vereinen. Die redlichen Kastanien sind haben einen starken Hang sich mit Tatkraft und Herz für das Gemeinwohl einzubringen. In der Liebe sind sie sehr gefühlvoll und treu, wenn sie sich auf einen Partner eingelassen haben.

Esche - die Ehrgeizige

25. Mai bis 03. Juni

22. November bis 01. Dezember

Esche-Geborene sind zukunftsorientiert, lieben Herausforderungen und streben nach Unabhängigkeit. Sie sind Führungspersönlichkeiten, setzen sich Ziele und fordern ihre Mitmenschen. Sie können den "Karren" aus dem Dreck ziehen. Die freundlichen Eschen besitzen ein lebendiges Wesen und sind beliebt bei den Mitmenschen. Sie suchen sich ebenbürtige Partner, die ihre Autonomie respektieren. Die Esche. Bildrechte: Sophia Witt

Hainbuche - die Disziplinierte

04. bis 13. Juni

02. bis 11. Dezember

Hainbuchen-Geborene besitzen eine große Widerstandskraft, leben vernünftig und haben klare Grundsätze. Sie erfüllen ihre Pflichten und sind absolut loyal. Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und vermeiden Rechtsstreitigkeiten. Die hilfsbereite Hainbuche besitzt ein ausgeprägtes Ehrgefühl. Hainbuchen beschützen die, die sie lieben. Partner der Hainbuchen brauchen diplomatische Fähigkeiten, um mit der Dominanz zurecht zu kommen.

Feige - die Sensible

14. bis 23. Juni

12. bis 21. Dezember

Feigen- Geborenen sind gefühlvolle Menschen. Für ihre Entwicklung brauchen sie ein harmonisches Umfeld und klare Strukturen, damit sie ihr schöpferisches und fantasievolles Potenzial entfalten können. Ihre Gefühle fahren oft Achterbahn. Sie sollten mit neuen Eindrücken Maß halten und nicht über jedes Stöckchen springen, das man ihnen hinhält, um sich nicht zu überfordern. Ein ausgeglichener Partner kann die nötige Stabilität im Leben schaffen.

Birke - die Lebhafte

24. Juni

Birke-Geborene sind lebhafte Menschen, die über eine stabile Gesundheit verfügen. Das höchste Glück empfinden sie in der Geborgenheit der Familie oder als Helfer in der Not für die Gesellschaft. Sie sind geduldig und können warten, bis sich ein lang gehegter Traum erfüllen kann. Selbst wenn sie höhere Positionen im Leben erreichen, bleiben sie bescheiden. Die tiefe Zuneigung ist ihre Form der Liebe. Ausgeprägte Leidenschaft ist ihnen eher fremd.

Buche - die Elegante

22. Dezember

Buche-Geborene schätzen Tradition und konservative Werte. Sie achten sehr auf ihr Äußeres und kleiden sich meist geschmackvoll. Sie harren lange aus, sind pflichtbewusst und streben geduldig Führungspositionen an. Diese füllen sie mit Leichtigkeit aus, sind entscheidungsfreudig und behalten dabei das Gemeinwohl im Blick. Dabei können sie sich zu Leitfiguren entwickeln. In der Partnerschaft sind sie treu, verlässlich, aber auch dominant.

Eiche - die Kraftvolle

21. März

Eiche-Geborene verfügen über eine beständige Lebens- und Durchhaltekraft. Widerstände und Niederlagen spornen sie sogar an. Sie wollen ihre Lebenszeit sinnvoll und intensiv gestalten. Eichen sind beständig, hängen aber auch gerne an alte Zeiten. Sie stehen für die Kraft, die jeder Mensch in sich trägt, sich selbst zu entwickeln. Die unbeugsamen Eichen stehen gerne im Mittelpunkt und wollen auch in der Liebe umworben werden.

Olive - die Weise

23. September

Oliven-Geborene umgeben sich gerne mit Büchern und klugen Menschen. Sie streben nach Idealen wie Gerechtigkeit und Toleranz. Sie sind anpassungsfähig und sensibel. Die bodenständige Olive tritt gerne als Problemlöser für die Allgemeinheit ein. In der Liebe lässt sie sich nur langsam auf neue Beziehungen ein und braucht lange, um Vertrauen zu gewinnen.